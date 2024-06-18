الأونروا: استمرار تعليق واشنطن للتمويل يعيق عمليات الإغاثة في غزة

جدة - نرمين السيد - أكدت مديرة إعلام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة إيناس حمدان، أن استمرار تعليق الولايات المتحدة للتمويل يعيق عمليات الإغاثة، مشيرة إلى أن قرار المالية للمنظمة يتم اتخاذها بشكل شهري بسبب صعوبة التمويل.





وقالت مديرة إعلام "الأونروا" - إنه رغم عودة عدد من المانحين لتمويل المنظمة الأممية، إلا أن استمرار تعليق الولايات المتحدة أكبر المانحين للتمويل ما يزال يشكل عائقا كبيرا أمام مواصلة عمليات الإغاثة في قطاع غزة. كانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعلنت في يناير الماضي، وقف تمويل الوكالة بعد اتهام إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس.

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