هيئة بحرية بريطانية: غرق سفينة بعد استهدافها بزورق مفخخ يوم 12 يونيو

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة بحرية بريطانية إن سفينة حدد الحوثيون أن اسمها توتور غرقت بعد استهدافها بزورق محمل بالمتفجرات يوم 12 يونيو، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.





وكانت الخارجية الأمريكية فرضت عقوبات تستهدف الشبكة التى تؤمن الأموال والأسلحة للحوثيين، وتم تحديد 9 كيانات سهلت حصول الحوثيين فى اليمن على أسلحة، وذلك وفقا لخبر على قناة القاهرة الإخبارية.

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