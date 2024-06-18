القاهرة الإخبارية: الاحتلال يعلن الموافقة على خطط عملياتية للهجوم على لبنان

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على خطط عملياتية للهجوم على لبنان؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قبل قليل، أنها لم نشارك في أي عملية عسكرية في قطاع غزة إلا بالمعلومات الاستخباراتية فقط، مشيرةً إلى أنها تتخذ نهجا متنوعا في إدخال المساعدات إلى غزة برا وبحرا وجوا.

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