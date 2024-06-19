نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجدد الغارات الإسرائيلية على بلدة البرغلية جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت شبكة روسيا اليوم بأن الجيش الإسرائيلي شن مجددا غارة استهدفت سيارة في نفس المكان الذي أغارت عليه سابقا في بلدة البرغلية جنوب لبنان.

وأوضحت الشبكة: "شنت مجددا طائرة مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت سيارة في نفس المكان الذي أغارت عليه سابقا في بلدة البرغلية".

وأظهرت مقاطع فيديو السيارة المستهدفة في الغارة التي شنتها مسيرة إسرائيلية على بلدة البرغلية في قضاء صور جنوب لبنان، ووصول فرق الدفاع المدني لمكان الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "مسيرات الجيش الإسرائيلي شنت أكثر من غارة على منطقة البرغلية".

وأشارت إلى أنه "بعد تجمهر الأهالي لتفقد السيارة الأولى التي أغارت عليها المسيرات، باغت الجيش الإسرائيلي الأهالي واستهدف دراجة نارية".

كما أفادت بأن "الغارة أدت إلى إصابة 8 مدنيين، وصفت إصابتهم بالطفيفة، نقلوا إلى مستشفيات صور للعلاج، باعتبار المنطقة مكتظة بالأهالي والمحال الصناعية والتجارية".

هذا وأصدر حزب الله اللبناني مساء يوم الثلاثاء بيانا جديدا أعلن من خلاله استهداف موقع المنارة الإسرائيلي العسكري على حدود لبنان.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات، رغم قيام المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين بمباحثات طارئة في تل أبيب وبيروت.