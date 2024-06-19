القاهرة الإخبارية: إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بإصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في منطقة الظهر ببلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.





يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

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