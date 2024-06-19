اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في هذه المنطقة بـ رفح الفلسطينية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، باندلاع اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الحي السعودي غربي مدينة رفح الفلسطينية.





وفي سياق متصل، استشهد ثلاثة مواطنين مساء الثلاثاء جراء قصف شنته طائرات الاحتلال على الحي السعودي غرب مدينة رفح الفلسطينية، في هجوم استهدف مدنيين عند جسر وادي غزة وسط القطاع.

وذكرت مصادر طبية، أن الطواقم الطبية وبمساعدة من المواطنين تمكنوا من انتشال جثمان أحد الشهداء، ونقل عدد من المصابين إلى المستشفيات بعد غارات جوية عنيفة نفذتها طائرات الاحتلال على الحي السعودي في رفح.