اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في هذه المنطقة بـ رفح الفلسطينية

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جدة - نرمين السيد - عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي
وفي سياق متصل، استشهد ثلاثة مواطنين مساء الثلاثاء جراء قصف شنته طائرات الاحتلال على الحي السعودي غرب مدينة رفح الفلسطينية، في هجوم استهدف مدنيين عند جسر وادي غزة وسط القطاع.
وذكرت مصادر طبية، أن الطواقم الطبية وبمساعدة من المواطنين تمكنوا من انتشال جثمان أحد الشهداء، ونقل عدد من المصابين إلى المستشفيات بعد غارات جوية عنيفة نفذتها طائرات الاحتلال على الحي السعودي في رفح.
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