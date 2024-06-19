العدوان على غزة.. نتنياهو يخطب ود أمريكا وقناة إسرائيلية تكشف عن فضيحة

جدة - نرمين السيد - وقال نتنياهو، في تصريحات له، أمس الثلاثاء: "من غير المعقول أن تحجب الإدارة الأمريكية الأسلحة والذخائر عن إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية، وآمل بالتأكيد في أن يكون هذا هو الحال. ينبغي أن يكون الأمر كذلك... امنحونا الأدوات اللازمة وسننجز هذه المهمة بصورة أسرع بكثير"، على حد زعمه.

وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد له أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل ليل نهار، على إلغاء القيود المفروضة على شحنات الأسلحة الموجهة لإسرائيل، مشيرا إلى أنه أكد لـ بلينكن الأسبوع الماضي تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بدء العدوان السافر على غزة.

ومن جهته، قال أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تواصل مراجعة شحنة القنابل إلى إسرائيل؛ بسبب مخاوف بشأن احتمال استخدامها في منطقة مكتظة بالسكان مثل رفح الفلسطينية، على زعم أن الولايات المتحدة لا تشاهد ما تقوم به إسرائيل من عدوان سافر على المدنيين في رفح وقطاع غزة بالكامل وهو ما أسفر عن سقوط حوالي 38 ألف شهيد حتى الآن معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن غطرسة إسرائيل في غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومنع دخول المساعدات إلى الأهالي.

وتابع بلينكن، خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الخارجية الأمريكية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: "لكن الولايات المتحدة ستتأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها بفاعلية، مستطردا: "إن قرار إدارة الرئيس جو بايدن بتعليق شحنة القنابل الثقيلة إلى إسرائيل، الذي أعلنه في أوائل مايو 2024، سيظل قائماً حتى هذا الوقت".

وأردف: "على حماس أن تقرر إذا كانت تريد خدمة مصالحها أو تجنيب الفلسطينيين المزيد من المعاناة، وشدد على أن وقف إطلاق النار في غزة هو السبيل الوحيد لوقف هجمات حزب الله على إسرائيل".

مظاهرات لإسقاط نتنياهو

في حين احتشد محتجون إسرائيليون مناهضون للحكومة في القدس، أمس الأول الإثنين؛ للدعوة لإجراء انتخابات جديدة في مسعى لإقصاء رئيس الوزراء اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو، والذي يقود مجددًا أحد أكثر الائتلافات اليمينية تطرفًا في تاريخ إسرائيل.

في حين اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان أن تجاهل أطراف النزاع في غزة للقانون الدولي أمر مروع.

ولوَّح عديد من المتظاهرين بالأعلام الإسرائيلية، فيما رفع آخرون لافتات تنتقد تعامل نتنياهو مع قضايا محورية منها الترويج لمشروع قانون يتعلق بالتجنيد يعفي اليهود المتزمتين دينيًا من الخدمة العسكرية الإلزامية، علاوة على سياسته في الحرب مع حركة حماس في غزة، والاشتباكات مع حزب الله اللبناني.

تقرير يحذر من هجمات 7 أكتوبر قبل أسابيع

وعلى صعيد آخر، أوردت القناة العامة الاسرائيلية "مكان" أن هناك تقريرا للاستخبارات الإسرائيلية أُعد قبل أسابيع من الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في 7 أكتوبر، المسؤولين العسكريين من أن الحركة الفلسطينية تعد لهجوم كبير.

وذكرت "مكان"، في تقرير لها، أن هناك وحدة استخبارات تابعة للجيش الإسرائيلي أعدت التقرير في سبتمبر قبل أقل من شهر على الهجوم الذي شنته حركة حماس يوم 7 أكتوبر 2024.

وقالت إن هناك وثيقة لـ وحدة الاستخبارات 8200 شملت تفاصيل عن تدرب مقاتلي "حماس" على احتجاز الرهائن، وخطط لمداهمة مواقع عسكرية ومجتمعات إسرائيلية.. فيما رفض السياسيون الإسرائيليون دعوات لإجراء تحقيق مُعمق في إخفاقات الاستخبارات بشأن هجوم "حماس"، وأصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن أي تحقيق رسمي يجب أن ينتظر إلى ما بعد الحرب.