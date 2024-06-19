جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الموافقة على "خطط عملياتية لهجوم في لبنان"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء عن “الموافقة على خطط عملياتية لهجوم في لبنان”، فيما يتواصل التصعيد منذ أكثر من ثمانية أشهر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وذكر الجيش في بيان أن "كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أجروا تقييما مشتركا للوضع في القيادة الشمالية".

وأضاف: “وفي إطار تقييم الوضع تمت المصادقة وإقرار خطط عملياتية لهجوم في لبنان”.

وتابع: "تم اتّخاذ قرارات بخصوص مواصلة تسريع استعدادات القوات في الميدان".