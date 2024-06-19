غزة تواصل دفع ضريبة العدوان.. حصيلة جرائم الاحتلال خلال 24 ساعة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضاربا بكل التقاليد والقوانين الدولية والإنسانية عرض الحائط، القتل وسفك الدماء، وخصوصا على الأطفال والنساء، والمدنيين الأبرياء في قطاع غزة من ناحية، والقتل البطيء عن طريق منع المساعدات الإنسانية عن الآخرين منهم من ناحية أخرى.





وفي بيان جديد لها منددة بغطرسة الاحتلال الغاشم السافر، قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، في بيان لها، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل "حرب التجويع" على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدة أن مظاهر المجاعة والكارثة الإنسانية تتصاعد، وخصوصا في محافظتي غزة والشمال، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت أن حكومة الاحتلال تمارس أبشع صور العقاب الجماعي ضد المدنيين العُزل؛ من خلال فرض حصار مُطبِق على القطاع، وإغلاق المعابر، مشددة أنه على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ قرارات فورية لإغاثة الشعب الفلسطيني الأعزل من هذه الجرائم النكراء التي ترتكبها إسرائيل ضد الإنسانية.

كتائب القسام تفكك مجلس الحرب

في حين، قال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي في حركة حماس، إن المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس استطاعت تفكيك مجلس الحرب الإسرائيلي، الذي تشكل قبل 8 أشهر بغرض إنهاء المقاومة؛ حيث تمكنت هي من تفكيكه والقضاء عليه.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أبلغ يوم الإثنين الماضي، في جلسة للوزراء في الكابينيت الأمني والسياسي، عن قراره حل "كابينيت الحرب"، بعد استقالة الوزيرين، بيني غانتس، وغادي آيزنكوت.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي الانضمام إليه.

غزة لا تزال تدفع ضريبة الدم

على صعيد آخر، انتشلت طواقم الاسعاف انتشلت جثامين 8 شهداء فلسطينيين، وعدد من الجرحى، جراء استهداف منزل لعائلة الراعي، و5 جثامين جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي محال تجارية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أمس الثلاثاء.

وارتقى شهيدان فلسطينيان بعد غارة من مسيّرة إسرائيلية على غرب وادي غزة في النصيرات؛ الأمر الذي رفع حصيلة الشهداء إلى 19 شهيدا، أمس الثلاثاء.

وواصل الاحتلال الغاشم جرائمه في رفح الفلسطينية؛ حيث نسف الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المباني في حي تل السلطان غربي المدينة بقصفٍ مكثّف، وأطلقت آلياته نيرانها في محاور التوغل بالتزامن مع قصف مدفعي، فيما تصدت الفصائل الفلسطينية لذلك وخاضت اشتباكات ضارية مع الاحتلال.

ارتفاع حصيلة أعداد الشهداء والمصابين

وعلى صعيد متصل، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 25 شهيدًا و80 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 37372 شهيدًا و85452 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

بينما، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أنّ القطاع يتجه للمجاعة بشكل متسارع، متهما الاحتلال الاسرائيلي والإدارة الأمريكية بقيادة مؤامرة لمنع وصول المساعدات والبضائع إلى الشعب الفلسطيني.

وشدّد المكتب الإعلامي، على أنّ الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يُصرّان على إدخال 2,4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة إلى نفق المجاعة، وتكريس سياسة التجويع بحق الأطفال والمرضى، في أسلوب خطير وغير إنساني، ويأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الأعزل.