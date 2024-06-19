العدوان يتواصل في رفح الفلسطينية.. قصف جوي ومدفعي يستهدف الحي السعودي

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جدة - نرمين السيد - قصف إسرائيلي على غزة
وذكرت القناة منذ قليل أن اشتباكات اندلعت بين الفصائل وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الحي السعودي غربي مدينة رفح الفلسطينية.
وفي نفس السياق، استشهد ثلاثة مواطنين مساء الثلاثاء جراء قصف جوي نفذته طائرات الاحتلال على الحي السعودي في رفح، مستهدفة مدنيين قرب جسر وادي غزة في وسط القطاع.
وأشارت مصادر طبية إلى أن الطواقم الطبية، بمساعدة المواطنين، تمكنت من انتشال جثمان أحد الشهداء ونقل عدد من المصابين إلى المستشفيات بعد غارات جوية مكثفة شنتها طائرات الاحتلال على الحي السعودي برفح.
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