القاهرة الإخبارية: انفجارات مدوية في العاصمة التشادية.. لهذا السبب

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جدة - نرمين السيد - حريق في مستودع ذخيرة عسكري بالتشاد
ووفقًا لوسائل الإعلام، قال المتحدث باسم الحكومة كولام الله عبد الرحمن، إن حريقًا شب في مستودع ذخيرة عسكري في العاصمة إنجامينا، مما أدى إلى حدوث انفجارات.
وخلال منشور على منصة "إكس" حث عبد الرحمن المدنيين على التزام الهدوء، فيما لم ترد أنباء فورية عما إذا كان هناك ضحايا.
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