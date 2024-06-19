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القاهرة الإخبارية: انفجارات مدوية في العاصمة التشادية.. لهذا السبب

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شريف على 2024-06-19 03:14 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - حريق في مستودع ذخيرة عسكري بالتشاد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إعلام أجنبي، بسماع دوي انفجارات بالعاصمة التشادية إنجامينا جراء حريق في مستودع ذخيرة عسكري.

ووفقًا لوسائل الإعلام، قال المتحدث باسم الحكومة كولام الله عبد الرحمن، إن حريقًا شب في مستودع ذخيرة عسكري في العاصمة إنجامينا، مما أدى إلى حدوث انفجارات.

وخلال منشور على منصة "إكس" حث عبد الرحمن المدنيين على التزام الهدوء، فيما لم ترد أنباء فورية عما إذا كان هناك ضحايا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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