الاحتلال يستهدف خيام النازحين في رفح الفلسطينية.. وارتقاء 7 شهداء

استشهد سبعة فلسطينيين على الأقل وأُصيب العشرات، فجر اليوم الأربعاء، في قصف مكثف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفح الفلسطينية.





وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت خيام النازحين في المواصي، مما أدى إلى استشهاد سبعة فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات، واشتعال حرائق في الخيام، وسط تقارير عن وقوع مجزرة في المنطقة.

وفي نفس السياق، أفادت المصادر بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيام النازحين في شارع الشاكوش جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما شهدت منطقة الحي السعودي غرب رفح الفلسطينية قصفًا مكثفًا من الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الطائرات المسيرة وتوغل قوات الاحتلال بريًا نحو الحي وشارع الطيارة.

ولم تسلم منازل الفلسطينيين في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة من القصف، حيث استهدفتها قوات الاحتلال بالضربات الجوية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 37 ألفًا و372 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 85 الًفا و452 مصابًا.

ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعيق قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.