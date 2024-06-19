العالم اليوم - تفاصيل اعتقال المغني الأميركي الشهير جاستن تيمبرليك

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 يونيو 2024 08:18 صباحاً - اعتقلت الشرطة في نيويورك، مساء الإثنين، المغني الأميركي الشهير جاستن تيمبرليك بتهمة القيادة في حالة سكر.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن عناصر الشرطة في قرية ساغ هاربور لمحت تيمبرليك في حدود الساعة 12:37 يقود سيارته من نوع "بي إم دبليو" في حالة سكر، بعدما فشل في التوقف عند إشارة الوقوف والحفاظ على مسار مركبته.

وأضافت: "أوقف أحد ضباط حركة المرور تيمبرليك ولاحظ رائحة قوية لمشروب كحولي تنبعث من أنفاسه".

وقال الضابط، في تقريره، إن المغني الأميركي البالغ من العمر 43 عاما، كان بطيئا في الكلام وغير قادر على الاستقرار على قدميه، كما أنه رفض إجراء اختبار الكحول الكيميائي.

وأشار المصدر إلى أنه تم وضعه رهن الاعتقال واحتجازه طوال الليل على ذمة التحقيق، كما التقطت له صورة جنائية.

وفي وقت لاحق، جرى إطلاق سراح تيمبرليك بدون كفالة. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 26 يوليو، حسبما قال مكتب المدعي العام في مقاطعة سوفولك لـ"سي إن إن".

ويقوم جاستن حاليا بجولة لألبومه الأخير "كل شيء اعتقدت أنه كان". ومن المقرر أن يؤدي حفلا غنائيا في شيكاغو يوم الجمعة.