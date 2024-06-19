القاهرة الإخبارية: قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار على هذا المخيم وسط غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن قصفا جويا ومدفعيا مصحوبا بـ إطلاق نار، استمر من آليات الاحـتلال على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.





وعلى صعيد متصل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إعلام فلسطيني، بوقوع اشتباكات ضارية وقصف مدفعي وجوي مكثف في الحي السعودي غربي رفح الفلسطينية.

وذكرت القاهرة الإخبارية، أن اشتباكات اندلعت بين الفصائل وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الحي السعودي غربي مدينة رفح الفلسطينية.

وفي السياق نفسه، استشهد ثلاثة مواطنين مساء أمس الثلاثاء جراء قصف جوي نفذته طائرات الاحتلال على الحي السعودي في رفح، مستهدفة مدنيين قرب جسر وادي غزة في وسط القطاع.

وأشارت مصادر طبية إلى أن الطواقم الطبية، بمساعدة المواطنين، تمكنت من انتشال جثمان أحد الشهداء ونقل عدد من المصابين إلى المستشفيات بعد غارات جوية مكثفة شنتها طائرات الاحتلال على الحي السعودي برفح.