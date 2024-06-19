صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023

جدة - نرمين السيد - مستوطنات غلاف غزة

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية أنه سمع دوي صفارات الإنذار صباحا بمناطق غلاف غزة؛ تحذيرا من تسلل مسيرة من القطاع للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023.





وعلى صعيد متصل، استشهد 7 فلسطينيين على الأقل، وأُصيب العشرات، فجر اليوم الأربعاء، في قصف مكثف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفح الفلسطينية. وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت خيام النازحين في المواصي، مما أدى إلى استشهاد سبعة فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات، واشتعال حرائق في الخيام، وسط تقارير عن وقوع مجزرة في المنطقة. وفي السياق نفسه، أفادت المصادر بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيام النازحين في شارع الشاكوش جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

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