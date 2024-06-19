روسيا: نجري محادثات مع شركائنا بشأن نشر أسلحة بعيدة المدى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 08:25 صباحاً - قال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، صباح اليوم الأربعاء، إن روسيا تناقش مع أقرب شركائها مسألة نشر أسلحة بعيدة المدى، وفقًا لـ"رويترز"

وأضاف "ريابكوف" لوكالة "تاس"، في مقابلة، أن موسكو لديها "أوثق شركاء" في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية "يتم العمل معهم على الوضع الأمني ​​بشكل جوهري، ولا يقتصر الأمر على مستوى تبادل التقييمات".

ونقلت "تاس" عن ريابكوف قوله: "لا يوجد شيء في هذه المسألة مطروحًا مع عدد من شركائنا"، في إشارة إلى وضع أسلحة بعيدة المدى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توعد في وقت سابق من الشهر الجاري، بتقديم أسلحة إلى دول ثالثة تستخدمها لضرب المصالح الغربية، في حال أجاز الغرب لأوكرانيا أن تضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى.