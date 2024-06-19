الجيش الأمريكي يعلن تدمير 9 ‬مسيرات للحوثيين خلال 24 ساعة

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جدة - نرمين السيد - تدمير طائرة مسيرة حوثية
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية - على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء - أنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية في الواقعة.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قد أعلنت، في وقت سابق، أن سفينة استهدفها الحوثيون في 12 يونيو الجاري "يعتقد أنها غرقت" في البحر الأحمر على بعد 66 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية.
وكان الحوثيون قد حددوا أن السفينة المتضررة هي "توتور" المملوكة ليونانيين، وقد تعرضت للقصف بصواريخ وقارب ملغوم مسير.
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