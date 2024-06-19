لأول مرة منذ نوفمبر.. طائرة مسيرة تعبر من غزة وتسقط جنوب إسرائيل

جدة - نرمين السيد - قال الإعلام الإسرائيلي، إنه "لأول مرة منذ نوفمبر الماضي، تعبر طائرة مسيرة من غزة وتسقط في مناطق الغلاف"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن رصد إطلاق جسم جوي من قطاع غزة، وسقوطه في مناطق الغلاف، جنوب إسرائيل.

وفي سياق متصل، ذكرت القاهرة الإخبارية، أن اشتباكات اندلعت بين الفصائل وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الحي السعودي غربي مدينة رفح الفلسطينية.

وفي السياق نفسه، استشهد ثلاثة مواطنين مساء أمس الثلاثاء، جراء قصف جوي نفذته طائرات الاحتلال على الحي السعودي في رفح، مستهدفة مدنيين قرب جسر وادي غزة في وسط القطاع.

وأشارت مصادر طبية إلى أن الطواقم الطبية، بمساعدة المواطنين، تمكنت من انتشال جثمان أحد الشهداء ونقل عدد من المصابين إلى المستشفيات بعد غارات جوية مكثفة شنتها طائرات الاحتلال على الحي السعودي برفح.