‏إعلام إيراني: أي حكومة تتولى السلطة في الولايات المتحدة لا يمكنها منع تصدير النفط الإيراني

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد ‏إعلام إيراني نقلا عن وزير النفط، بأن أي حكومة تتولى السلطة في الولايات المتحدة لا يمكنها منع تصدير النفط الإيراني.

وأكد نائب الرئيس الإيراني، محسن منصوري، على منصة «إكس» وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية.

وفي وقت سابق، قد تعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وكانت المروحية تقل أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية، وإمام الجمعة في تبريز.

وأشار محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني، إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، متمنيا أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".