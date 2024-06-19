بوتين: التعاون مع كوريا الشمالية يقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل

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جدة - نرمين السيد - بوتين وكيم جونج أون
وأوضح بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون- أنه تم اليوم إعداد وثيقة أساسية جديدة ستشكل أساسا للعلاقات بين البلدين لسنوات عديدة مقبلة.
وأعرب بوتين لنظيره الكوري الشمالي، عن إعجابه بالتطور الملحوظ في العاصمة بيونج يانج منذ زيارته السابقة عام 2000.
من جانبه، أشار رئيس كوريا الشمالية إلى دور روسيا في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي في العالم، معربا عن دعمه الكامل للعملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وفي وقت متأخر من الليل، وصل الرئيس بوتين إلى بيونج يانج، وكانت آخر مرة زار فيها بوتين كوريا الشمالية عام 2000، عندما كان رئيس كوريا الشمالية آنذاك كيم جونج إيل، والد الرئيس الحالي.
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