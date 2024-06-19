بوتين: التعاون مع كوريا الشمالية يقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن التعاون مع كوريا الشمالية يقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل لمصالح البلدين، معربا عن تقدير موسكو للدعم المستمر والثابت الذي تظهره كوريا الشمالية لروسيا في كفاحها ضد "سياسة الهيمنة الإمبريالية التي تحاول الولايات المتحدة وتوابعها فرضها عليها منذ عقود".





وأوضح بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون- أنه تم اليوم إعداد وثيقة أساسية جديدة ستشكل أساسا للعلاقات بين البلدين لسنوات عديدة مقبلة.

وأعرب بوتين لنظيره الكوري الشمالي، عن إعجابه بالتطور الملحوظ في العاصمة بيونج يانج منذ زيارته السابقة عام 2000.

من جانبه، أشار رئيس كوريا الشمالية إلى دور روسيا في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي في العالم، معربا عن دعمه الكامل للعملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت متأخر من الليل، وصل الرئيس بوتين إلى بيونج يانج، وكانت آخر مرة زار فيها بوتين كوريا الشمالية عام 2000، عندما كان رئيس كوريا الشمالية آنذاك كيم جونج إيل، والد الرئيس الحالي.