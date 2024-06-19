مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل ربما انتهكت قوانين الحرب في عدوانها على غزة

جدة - نرمين السيد - قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل ربما انتهكت قوانين الحرب في عدوانها على قطاع غزة"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن فزعه بسبب عدم اتباع مبادئ القانون الإنساني خلال الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن الوضع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يتدهور بشكل كبير.

كما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت الماضي، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت 15 ألف طفل شهيد.

وحذرت الصحة الفلسطينية من أن الواقع الإنساني في شمال غزة يشهد مجاعة وإبادة جماعية، لافتة إلى أن هناك نحو 10 آلاف مصاب حالاتهم حرجة ويحتاجون إلى العلاج خارج القطاع.

ونوهت بأن 60 ألف سيدة حامل في قطاع غزة معرضات لخطر الإجهاض، ويعانين سوء التغذية.