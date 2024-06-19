عاجل.. قصف إسرائيلي على موقعين عسكريين بسوريا ومقتل ضابط

يشار إلى أنه قبل عدة أيام، أفاد الإعلام الإيراني، بمقتل مستشار عسكري إيراني بسوريا في هجوم إسرائيلي.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، يتواصل التصعيد الإسرائيلي على الجبهة الشمالية مع جنوب لبنان، حيث قصف جيش الاحتلال عشرات البلدات اللبنانية، واغتال العديد من عناصر حزب الله.
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