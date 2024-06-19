عاجل.. مصدر ينفي مشاركة مصر في قوة عربية للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - قال مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية، إنه "لا صحة لما تردده بعض المواقع الإخبارية بشأن موافقة مصر المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة".





وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قد أكد إن ما يحدث في قطاع غزة مأساة يومية يشاهدها العالم عاجزاً بكل أسف، مؤكدًا أنه "إذا كنا جميعاً نتطلع إلى اليوم الذي تصمت فيه مدافع العدوان الإسرائيلي، وينتهي مسلسل جرائم الحرب المُرتكبة في غزة، فإننا نعرف أن المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة لن تنتظر وقف إطلاق النار". كما شدد أبو الغيط على أن استحداث طرق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مثل إنشاء ممر بحري، لا تُغني عن ضرورة فتح كافة المعابر البرية باعتبارها تُمثل الآلية الموثوقة والفعّالة والمُستدامة، لإدخال المساعدات التي يحتاجها القطاع، وفق قرار مجلس الأمن 2720، محذرًا من أن "بديل ذلك، هو مجاعة محققة تلوح في الأفق، وتفاقمٌ مروعٌ للأزمة الإنسانية".

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