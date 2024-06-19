الهند: تلقي 50 مستشفى بمدينة ”مومباي” رسائل تهديد إلكترونية بوجود قنابل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 11:25 صباحاً - أعلنت الشرطة الهندية، تلقي أكثر من 50 مستشفى في مدينة "مومباي" رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني تفيد بوجود قنابل، مما أثار مخاوف أمنية في جميع أرجاء المدينة.

وأضافت الشرطة- حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم /الأربعاء/- أنها فتحت تحقيقا في هذه التهديدات التي لم يتم بعد التأكد من مصدرها أو الدافع وراء إرسالها، مشيرة إلى أنها تعمل من أجل ضمان سلامة كافة المرافق الطبية والمرضى، حيث عززت الإجراءات الأمنية حول هذه المستشفيات وحثت المواطنين على التحلي بالهدوء.

وتأتي هذه التهديدات عقب يوم واحد من تلقي نحو 41 مطارا في بعض المناطق بالهند بما في ذلك مطارات في مدن "تشيناي" و"باتنا" و"جايبور"، رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني بوجود قنابل، والتي تبين فيما بعد عدم صحتها.