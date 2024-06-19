الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن التعاون مع كوريا الشمالية يقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل لمصالح البلدين، معربا عن تقدير موسكو للدعم المستمر والثابت الذي تظهره كوريا الشمالية لروسيا في كفاحها ضد "سياسة الهيمنة الإمبريالية التي تحاول الولايات المتحدة وتوابعها فرضها عليها منذ عقود".
وأوضح بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون- أنه تم اليوم إعداد وثيقة أساسية جديدة ستشكل أساسا للعلاقات بين البلدين لسنوات عديدة مقبلة.
كان الرئيس بوتين قد وصل مساء أمس إلى بيونج يانج، وكانت آخر مرة زار فيها بوتين كوريا الشمالية عام 2000، عندما كان رئيس كوريا الشمالية آنذاك كيم جونج إيل، والد الرئيس الحالي.
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