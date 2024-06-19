الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية وقعا في بيونج يانج اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة.





وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن التعاون مع كوريا الشمالية يقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل لمصالح البلدين، معربا عن تقدير موسكو للدعم المستمر والثابت الذي تظهره كوريا الشمالية لروسيا في كفاحها ضد "سياسة الهيمنة الإمبريالية التي تحاول الولايات المتحدة وتوابعها فرضها عليها منذ عقود".

وأوضح بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون- أنه تم اليوم إعداد وثيقة أساسية جديدة ستشكل أساسا للعلاقات بين البلدين لسنوات عديدة مقبلة.