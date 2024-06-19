عاجل.. صافرات الإنذار تدوي بالقرب من معبر كرم أبو سالم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بسماع صفارات الإنذار تدوي بالقرب من معبر كرم أبو سالم.





وكان مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، قد صرح أمس، أنهم يعانون الكثير من أجل إدخال المساعدات من معبر كرم أبو سالم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.