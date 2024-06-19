الاحتلال يستهدف مبنى عسكري لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مبنى عسكري لحـزب الله في بلدة يارون جنوب لبنان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، قال جيش الاحتلال، إنه تم اعتراض هدف جوي مشبوه بالقرب من منطقة سديه أليعزر، كذلك سقطت مسيرة من لبنان في منطقة المطلة دون وقوع إصابات.

يشار إلى أن حزب الله اللبناني، أعلن أمس استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" داخل موقع حدب يارين في الجليل الغربي بمسيرة انقضاضية، مؤكدا أنه حقق إصابة مباشرة.

كما استهدف مصنع ‌‏بلاسان للصناعات ‏العسكرية المتخصصة في تدريع آليات ومركبات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ‏مستوطنة سعسع.