وسائل إعلام لبنانية: غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدينة الخيام

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بوقوع غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدينة الخيام جنوب البلاد، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، قد أكد أمس الثلاثاء، خلال استقباله مبعوث الرئيس الأمريكي، أن لبنان لا يسعى للتصعيد ويطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، مطالبًا بعودة الهدوء والاستقرار إلى الحدود الجنوبية.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: "نواصل السعي لوقف التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار ووقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية".

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: التهديدات الإسرائيلية مستمرة للبنان، مؤكدًا: "لن تثنينا عن مواصلة البحث لإرساء التهدئة وهذا يمثل أولوية لدينا".