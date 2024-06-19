غارة جوية إسرائيلية ثانية تستهدف بلدة الخيام بالجنوب اللبناني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بوقوع غارة جوية إسرائيلية ثانية استهدفت بلدة الخيام بالجنوب اللبناني.





وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مبنى عسكري لحـزب الله في بلدة يارون جنوب لبنان.

وبحسب القناة الإخبارية، قال جيش الاحتلال، إنه تم اعتراض هدف جوي مشبوه بالقرب من منطقة سديه أليعزر، كذلك سقطت مسيرة من لبنان في منطقة المطلة دون وقوع إصابات.

يشار إلى أن حزب الله اللبناني، أعلن أمس استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" داخل موقع حدب يارين في الجليل الغربي بمسيرة انقضاضية، مؤكدا أنه حقق إصابة مباشرة.

كما استهدف مصنع ‌‏بلاسان للصناعات ‏العسكرية المتخصصة في تدريع آليات ومركبات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ‏مستوطنة سعسع.