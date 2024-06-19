حزب الله يعلن مقتل اثنين من عناصره جراء العدوان الإسرائيلي

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بوقوع غارة اسرائيلية بمسيرة على سيارة ببلدة الوزاني في القطاع الشرقي جنوب لبنان.





وبحسب القناة الإخبارية، أعلن حـزب الله، مقـتل اثنين من عناصره، اليوم جراء العـدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني.

يشار إلى أن حزب الله اللبناني، أعلن أمس استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" داخل موقع حدب يارين في الجليل الغربي بمسيرة انقضاضية، مؤكدا أنه حقق إصابة مباشرة.

كما استهدف مصنع ‌‏بلاسان للصناعات ‏العسكرية المتخصصة في تدريع آليات ومركبات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ‏مستوطنة سعسع.