سقوط صاروخ في مستوطنة شلومي بالجليل شمال إسرائيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بسقوط صاروخ في مستوطنة شلومي في الجليل شمال إسرائيل.





وقبل عدة أيام، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف تمركزًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع ‏"يارون" بصاروخ موجه، مؤكدًا أنه أوقع بينهم قتلى ومصابين.

كما أعلن حزب الله أنه استهدف وحدة المراقبة والعمليات الجوية الإسرائيلية في قاعدة ميرون بالصواريخ، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة في الموقع الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، شددت وسائل إعلام إسرائيلية، على أن العجز عن التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة يجعل من الصعب إنهاء التصعيد مع حزب الله.