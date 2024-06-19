العالم اليوم - بوتين يكشف بعض تفاصيل "اتفاق الشراكة" مع كوريا الشمالية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 يونيو 2024 01:21 مساءً - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن اتفاق الشراكة بين روسيا وكوريا الشمالية ينص على المساعدة المتبادلة في حالة العدوان على أي منهما.

وجاءت تصريحات بوتين في أعقاب توقيعه والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأربعاء، اتفاق شراكة استراتيجية بعد محادثاتهما في بيونغيانغ، كما أفادت وسائل الإعلام الروسية.

لم يكشف مضمون هذه الوثيقة في هذه المرحلة، لكن بوتين أوضح في مؤتمر صحفي أن اتفاق الشراكة مع بيونغ يانغ يسمح بالتعاون العسكري والأمني.

وأضاف الرئيس الروسي: "نحرص على رفع العلاقات مع بيونغيانغ إلى مستوى جديد".

كما قال كيم إن اتفاقية المساعدة المتبادلة مع روسيا "دفاعية بحتة".

ويخشى الغرب تعزيز التعاون العسكري بين موسكو وبيونغيانغ، التي يقولون إنها تزود أساسا الجيش الروسي بذخائر وصواريخ لهجومها في أوكرانيا.

وكان بوتين أشار في وقت سابق إلى أن "وثيقة تأسيسية جديدة" للعلاقات بين موسكو وبيونغيانغ باتت "جاهزة".

وأفادت وكالات أنباء روسية أن المحادثات الثنائية بين بوتين وكيم استغرقت حوالى ساعتين، وسبقتها مفاوضات موسعة.