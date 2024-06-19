الاحتلال ينفذ 9280 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - الاحتلال يعتقل فلسطينيين

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال نفذت 9280 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار العدوان على قطاع غزة للشهر التاسع تواليًا. وفي مؤتمر صحفي له، حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أن سكان الضفة يتعرضون لسفك الدماء يوما بعد يوم بشكل غير مسبوق وبطريقة وحشية، محذرًا من أن "الإفلات من العقاب بالضفة خلق بيئة ملائمة لمزيد من القتل غير المشروع على يد القوات الإسرائيلية".

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