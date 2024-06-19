بكين تتهم واشنطن بنشر معلومات خاطئة حول دعمها لـ روسيا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، نقلا عن وكالة "فرانس برس" الفرنسية، بأن بكين تتهم واشنطن بنشر معلومات خاطئة حول دعمها لروسيا.





وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قد أكدت أن الولايات المتحدة وشركاءها لن يتراجعوا عن تجميد أصول روسيا حتى تدفع ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا.

وأضافت وزيرة الخزانة، أن "موافقة مجموعة السبع والشركاء على تقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار من أرباح فوائد الأصول الروسية المجمدة سيضمن منح كييف ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار سنويا".

وتابعت: "أننا في معركة إرادة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يعتقد أن تحالفنا سوف ينهار وأننا لن نستمر في تزويد أوكرانيا بالمواد التي تحتاجها لخوض هذه الحرب والحفاظ على استمرار اقتصادها.. وما قمنا به طريقة لإظهار أن لدينا القدرة على القيام بذلك".