بوتين: اتفاق الشراكة مع كوريا الشمالية ينص على المساعدة في حالة العدوان

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جدة - نرمين السيد - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وأضاف في تصريحات على هامش زيارته لكوريا الشمالية، عقب توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية، أن اتفاق الشراكة بين روسيا وكوريا الشمالية ينص على المساعدة المتبادلة في حالة العدوان على أي منهما.
كما أكد حرص بلاده على رفع العلاقات مع بيونج يانج إلى مستوى جديد، قائلا "سنطور التعاون العسكري التقني بين البلدين".
وأوضح أن موقف كوريا الشمالية من الحرب في أوكرانيا يؤكد دعمها لسيادة روسيا، مضيفا أننا "نكافح سياسة الهيمنة الإمبريالية التي تحاول واشنطن وأتباعها فرضها على روسيا منذ عقود".
وشدد بوتين، على أن روسيا وكوريا الشمالية تتبعان سياسة خارجية مستقلة ولن تقبلا لغة الابتزاز والإملاءات.
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