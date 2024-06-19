بوتين وكيم جونغ أون يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وكوريا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 01:28 مساءً - ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وقعا اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة.

وأوردت تقارير لوكالات أنباء روسية أن بوتين وكيم أنهيا محادثات ثنائية استمرت نحو ساعتين.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الزعيم الكوري الشمال قوله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء إن العلاقات بين البلدين تدخل حقبة جديدة من الازدهار.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كيم قوله: «العلاقات بين بلدينا تدخل فترة من الازدهار الكبير الجديد».

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن بوتين القول اليوم الأربعاء إنه يأمل في أن يعقد اجتماعه التالي مع الزعيم الكوري الشمالي في موسكو.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بوتين قوله يوم الأربعاء إن روسيا تحارب سياسة الهيمنة والإمبريالية التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ عقود.

وأعلن ابوتين الأربعاء خلال قمة مع الزعيم الكوري الشمالي أن وثيقة تأسيسية جديدة للعلاقات بين موسكو وبيونجيانج باتت جاهزة.