نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: تزايد حجم وكثافة التدريبات العسكرية الأميركية بمشاركة كوريا الجنوبية واليابان يقوض السلام والاستقرار ويهدد أمن المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تزايد حجم وكثافة التدريبات العسكرية الأميركية بمشاركة كوريا الجنوبية واليابان يقوض السلام والاستقرار ويهدد أمن المنطقة

وأضاف بوتين، خلال زيارته لكوريا الشمالية، إن روسيا مستعدة لمواصلة بذل الجهود للقضاء على التهديدات بالصراع في شبه الجزيرة الكورية وتشكيل هيكل للسلام طويل الأمد هنا.

وأكد أن روسيا ترفض محاولات تحميل كوريا الشمالية المسؤولية عن تدهور الوضع في العالم ومن حق بيونغ يانغ اتخاذ إجراءات

وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر في نظام العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية.

روسيا تعمل على تطوير التعاون مع كوريا الشمالية في مجال السياحة وترسل بالفعل أولى المجموعات إلى المنتجعات الساحلية الكورية