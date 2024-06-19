العالم اليوم - "الكاف" يسخر من أحد ملاعب اليورو: هكذا تكون استضافة البطولات

انتم الان تتابعون خبر "الكاف" يسخر من أحد ملاعب اليورو: هكذا تكون استضافة البطولات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 يونيو 2024 02:18 مساءً - أثارت الحالة السيئة التي ظهر عليها ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند، الثلاثاء، موجة من السخرية، شارك فيها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

فقد هطلت أمطار غزيرة على المدينة الألمانية وعلى الملعب الذي استضاف مباراة تركيا وجورجيا في كأس أوروبا، الثلاثاء، مما تسبب في فوضى أثناء دخول بعض الجماهير وصعوبة في الوصول إلى أماكنهم المخصصة، بينما تسربت المياه في أجزاء من الملعب.

وتسبب عدم وجود سقف في جزء من الملعب في غرق الجماهير بالكامل، حتى إن بعضهم نشر ملابسه في الحمامات، حسبما أفادت مصادر إعلامية.

واضطر القائمون على الملعب والمنظمون إلى التدخل بسرعة لتصريف المياه بوسائل يدوية، بينما لم يجد المشجعون مفرا سوى الهروب من الأماكن التي كانت تتسرب فيها المياه الغزيرة، لا سيما جماهير منتخب جورجيا التي كانت الأكثر تضررا.

في الوقت نفسه، سخر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل غير مباشر من الأحداث التي وقعت في ملعب دورتموند.

ونشر "الكاف" صورا من بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار، ومن ملاعبها المغطاة على مستوى المدرجات، وكتب الحساب: "هكذا تكون استضافة البطولات الكبرى".

ولم تحدث مشكلات مماثلة منذ انطلاق "يورو 2024"، حيث سارت جميع المباريات السابقة في ظروف مميزة من ناحية التنظيم داخل الملاعب وخارجها، لكن الأمطار الغزيرة التي هطلت على دورتموند كشفت بعض العيوب في الملعب التاريخي "سيغنال إيدونا بارك".