عاجل.. جيش الاحتلال يعلن تدمير الجانب الفلسطيني من معبر رفح بالكامل

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جدة - نرمين السيد - معبر رفح الفلسطيني
وكانت حركة حماس، قد صرحت بأن إقدام جيش الاحتلال على إحراق مبنى المغادرة بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح والتسبب في خروجه تماما عن الخدمة هو عمل إجرامي وسلوك همجي يأتي في إطار حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة.
وأضافت حماس، أن الاحتلال يتحمل تبعات هذه الجريمة التي تتسبب في قطع تواصل الفلسطينيين مع العالم الخارجي وحرمان آلاف المرضى والجرحى من السفر لتلقي العلاج في الخارج.
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