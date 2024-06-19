قائد لواء جفعاتي: لن يكون هناك خيار أمام حماس إلا الموت أو الاستسلام

جدة - نرمين السيد - أفاد الإعلام الإسرائيلي، نقلا عن قائد لواء جفعاتي، إنه "لن يكون هناك خيار أمام حماس إلا الموت أو الاستسلام".





وأضاف قائد لواء جفعاتي، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا سنواصل القتال حتى نصل إلى حل حقيقي والقضاء على حماس. وتابع بالقول إن "إنهاء القتال واستكمال المهمة في غزة سيمنع حماس من تعزيز وإعادة بناء قدراتها العسكرية". وكانت حركة حماس، قد صرحت بأن إقدام جيش الاحتلال على إحراق مبنى المغادرة بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح والتسبب في خروجه تماما عن الخدمة هو عمل إجرامي وسلوك همجي يأتي في إطار حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة.

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