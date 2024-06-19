الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 3 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا عـدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 37396 شهـيدا و85523 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و71 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقبل قليل، أفاد الإعلام الفلسطيني، بوقوع غارة جوية إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

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