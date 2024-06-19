لجنة التحقيق المعنية بأراضى فلسطين: إسرائيل نفذت جرائم حرب ضد الإنسانية

جدة - نرمين السيد - جانب من الأوضاع في غزة

استعرضت لجنة تقصي الحقائق الأممية الخاصة بفلسطين، تقريرها الخاص بالأراضي المحتلة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.





وقالت رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة نافي بيلاي، إن "إسرائيل مسؤولة عن جرائم حرب ضد الإنسانية، كذلك مسؤولة عن عمليات القتل والتهجير القسري والتجويع والعنف الجنسي ضد الفلسطينيين".

وأضافت في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل منعت وصول المواد المعيشية الأساسية للمدنيين الفلسطينيين واستخدمتها أداة للحرب، كما استهدفت المدنيين بشكل متعمد في مناطق مكتظة بالسكان في غزة.

وأوضحت أن عدد الضحايا المدنيين بغزة والدمار الهائل للبنية التحتية نتيجة لسياسة مقصودة تنتهجها إسرائيل، مشيرة إلى انه تم رصد تصاعدا في عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشددت على أن إسرائيل مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.