بوتين: سنواصل بذل الجهود للقضاء على خطر تكرار الصراع في الجزيرة الكورية

جدة - نرمين السيد - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل بذل الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل القضاء على خطر تكرار الصراع المسلح في شبه الجزيرة الكورية، وتشكيل هيكل للسلام والاستقرار على المدى الطويل على أساس مبدأ الأمن المشترك.





تلك التصريحات جاءت عقب مفاوضات بوتين مع رئيس كوريا الشمالية "كيم جونج أون". وشدد بوتين، على أن روسيا ترفض محاولات تحميل كوريا الشمالية مسؤولية تعقيد الوضع في العالم، قائلا إن كوريا الشمالية لها الحق في اتخاذ إجراءات معقولة لتعزيز قدرتها الدفاعية وضمان الأمن القومي وحماية السيادة. ووصل الرئيس بوتين إلى بيونج يانج، في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، واستقبله في المطار الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون، وكانت آخر مرة زار فيها بوتين كوريا الشمالية، عام 2000، عندما كان رئيس كوريا الشمالية آنذاك، كيم جونج إيل، والد الرئيس الحالي.

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