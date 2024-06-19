جيش الاحتلال: 3860 عسكريا أصيبوا منذ بداية الحرب

جدة - نرمين السيد - إصابات في صفوف جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 12 جنديا من قواته في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال جيش الاحتلال، إن 3860 عسكريا أصيبوا منذ بداية الحرب، بينهم 1947 اصيبوا خلال الهجوم البري. وأضاف أن 662 ضابطا وجنديا قتلوا و582 أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء الحرب على قطاع غزة. يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، كانت قد أعلنت أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و71 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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