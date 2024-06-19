لجنة التحقيق المعنية بأراضى فلسطين تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية، إن تقريرها يمثل الأمم المتحدة ويركز على أحداث 7 أكتوبر وما بعدها.





وأضافت في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أحداث 7 أكتوبر وما تلاها وضعت ضغوطا على العاملين بالأمم المتحدة. كما أكدت أن إسرائيل عرقلت التحقيق ومنعت الوصول إلى غزة والضفة الغربية. وطالبت رئيسة لجنة التحقيق الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

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