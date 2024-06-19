إعلام إسرائيلي: إطلاق 10 صواريخ على مستوطنة كريات شمونة

أفاد الإعلام الإسرائيلي، بإطلاق 10 صواريخ على الأقل على مستوطنة كريات شمونة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقبل قليل، أفادت القناة الإخبارية، بارتفاع عدد القتلى في صفوف حزب الله اليوم جراء العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني إلى ثلاثة.

يشار إلى أن حزب الله اللبناني، أعلن أمس استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" داخل موقع حدب يارين في الجليل الغربي بمسيرة انقضاضية، مؤكدا أنه حقق إصابة مباشرة.

كما استهدف مصنع ‌‏بلاسان للصناعات ‏العسكرية المتخصصة في تدريع آليات ومركبات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ‏مستوطنة سعسع.