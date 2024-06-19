"معاريف": إلغاء الاجتماع الأمريكي الإسرائيلي بشأن إيران يشكّل ضررًا خطيرًا على مصالح إسرائيل الأمنية

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أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين في الائتلاف المعارض، إن إلغاء الاجتماع الأمريكي الإسرائيلي بشأن إيران يشكّل ضررًا خطيرًا على مصالح إسرائيل الأمنية.

وأكد نائب الرئيس الإيراني، محسن منصوري، على منصة «إكس» وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية.

وفي وقت سابق، قد تعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وكانت المروحية تقل أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية، وإمام الجمعة في تبريز.

وأشار محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني، إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، متمنيا أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".