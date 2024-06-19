العالم اليوم - النفط يرتفع لأعلى مستوى في 7 أسابيع وسط مخاوف الصراعات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 يونيو 2024 05:22 مساءً - ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع بعدما فاق تأثير التفاؤل إزاء الطلب في الصيف والمخاوف من تصاعد الصراعات على تأثير تقرير ذكر أن مخزونات الخام الأميركية زادت على غير المتوقع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس، والتي ينقضي أجلها غدا الخميس، 20 سنتا إلى 85.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 1235 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة تسليم سبتمبر 21 سنتا إلى 84.74 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاث سنتات إلى 81.60 دولار للبرميل.

وبعد أن انتعش الخامان القياسيان بقوة في الأسبوعين الماضيين، ارتفعا أكثر من دولار في الجلسة السابقة ليصلا إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع بعد أن تسببت ضربة بطائرة أوكرانية مسيرة في اندلاع حريق في مرفأ نفطي بميناء روسي كبير.

وفي الشرق الأوسط، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس من "حرب شاملة" محتملة مع جماعة حزب الله اللبنانية، حتى في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة تجنب اتساع دائرة الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

ويثير احتدام الحرب في المنطقة احتمالات تعطل إمدادات نفطية من منتجين رئيسيين.

وقال يب جون رونج المحلل الاستراتيجي للسوق لدى آي.جي في سنغافورة "أي تهدئة للصراع بين الطرفين صعب فيما يبدو على المدى القريب، مما سيبقي أسعار النفط مرتفعة رغم تجاهل المستثمرين في سوق النفط نقاط الضعف على الجبهة الاقتصادية من مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة التي جاءت أضعف من المتوقع إلى مجموعة متباينة من البيانات الصادرة عن الصين هذا الأسبوع".

وأظهرت بيانات صدرت عن الصين هذا الأسبوع أن النمو في الإنتاج الصناعي في شهر مايو كان أقل من التوقعات لكن مبيعات التجزئة، التي تعكس مستوى الاستهلاك، شهدت أعلى معدل نمو منذ فبراير الماضي.

وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام لمعهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 2.264 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض مخزونات الخام 2.2 مليون برميل.

وقالت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هوياتها إن مخزونات البنزين تراجعت 1.077 مليون برميل، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير 538 ألف برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات الأميركية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1500 بتوقيت غرينتش.