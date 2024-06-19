مصرع 9 أشخاص جراء انهيارات أرضية في مخيمات الروهينجا ببنجلاديش

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 05:29 مساءً - لقي ما لا يقل عن 9 أشخاص على الأقل مصرعهم من بينهم ثمانية من مسلمي الروهينجا، وأُصيب عدد آخر بعد هطول أمطار موسمية غزيرة تسببت في حدوث انهيارات أرضية في مخيمات اللاجئين في جنوب بنجلادش، اليوم الأربعاء.

انهيارات ارضية في بنجلاديش

وقال محمد شمس الضحى، وهو مسئول كبير في حكومة بنجلادش مكلف بشئون اللاجئين، إن ضحايا الانهيارات الأرضية سقطوا في ثلاثة أماكن مختلفة في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بعد أيام من هطول أمطار غزيرة مع بدء موسم الأمطار الموسمية.

ويعيش ما يربو على مليون من الروهينجا في مخيمات مكتظة في منطقة كوكس بازار الحدودية في بنجلادش، وهي أكبر مستوطنة للاجئين في العالم، بعد فرارهم من حملة قمع قادها الجيش في ميانمار المجاورة عام 2017.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في البلاد إنه يتوقع استمرار هطول الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعيش معظم اللاجئين الروهينجا في أكواخ مصنوعة من الخيزران والأغطية البلاستيكية، وغالبا ما تكون على تلال شديدة الانحدار.