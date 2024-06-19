وزير الخارجية اليوناني يطالب أوروبا باستضافة أطفال غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 05:29 مساءً - طالب وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس، اليوم الأربعاء، الدول الأوروبية باستضافة الأطفال المصابين وأولئك الذين يعانون صدمات نفسية بسبب الحرب في قطاع غزة طالما استمر الصراع.

استضافة أطفال غزة المصابين



ووفقا لجيرابيتريتيس، فإنه يبحث عن شركاء لنقل الأطفال بشكل مؤقت إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال جيرابيتريتيس إنه ناقش الفكرة مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، هذا الأسبوع.

وأضاف وزير الخارجية اليوناني: "نحن بحاجة إلى مواجهة هذه المأساة بوضوح شديد، ويجب أن تكون أوروبا مفتوحة أمام المصابين من غزة، وأيضا أمام الأطفال الذين يواجهون الآن المجاعة أو أنواع أخرى من المخاطر".



وانتخبت اليونان عضوا في مجلس الأمن الدولي لعامي 2025 و2026 هذا الشهر، ويعتقد جيرابيتريتيس أن العلاقات التاريخية لليونان مع العالم العربي تمنحها مصداقية للاضطلاع بدور وسيط سلام.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 37 ألفا و396 شهيدا و85 ألفا و523 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.



جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر في قطاع غزة

وقالت الصحة الفلسطينية في بيانها:" إن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و71 مصابا خلال 24 ساعة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، خاصة في منطقتي رفح جنوب القطاع وجباليا شمال القطاع مما تسبب في سقوط عدد كبير من الشهداء.